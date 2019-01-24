Venezuela'da Guaido'nun "Geçici Devlet Başkanlığına" Uluslararası Destek

BUENOS Venezuela'da hükümet karşıtı gösteriler sırasında devlet başkanlığı yemini eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun "geçici başkanlığını" başta ABD olmak üzere bölgede birçok ülke resmi olarak tanıdı.

Venezuela'da muhalefetin yeni yüzü Ulusal Meclis Başkanı Guaido, ülkenin başkenti Caracas'ta düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde başkanlık yemini ederek kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etti.

Başta ABD olmak üzere bölgeden birçok ülke Guaido'nun geçici devlet başkanlığını resmi olarak tanırken, uluslararası çevrelerden de Venezuela muhalefetine destek geldi.

Bölgede, ABD, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala, Guaido'yu Venezuela'nın "geçici başkanı" olarak tanıdıklarını açıkladı.

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Juan Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıyarak kendisine olan desteğimi açıklamak isterim. Arjantin, Venezuela'da demokrasinin yeniden tesisini ve hayat şartlarının yükseltilmesini tüm gücüyle destekleyecektir." ifadelerini kullandı.

Dünya Ekonomik Forumuna katılan Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, "Kolombiya, Venezuela halkının diktatörlükten kurtulması için Juan Guaido'yu Venezuela'nın devlet başkanı olarak tanıyor ve demokratik geçişi destekliyor." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı yazılı açıklamayla Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıklamıştı.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de Venezuela halkının gösterilerdeki demokrasi çağrısının göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek "Venezuela'da anayasal düzene uygun bir şekilde, acilen güvenilir ve özgür seçimlerle sonuçlanacak siyasi bir süreç başlatılmalıdır." çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA