Venezuela'da eski dışişleri bakanı Barinas Valiliğine aday gösterildi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, eski Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza'yı, selefi ve eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'in memleketi Barinas eyaletinde yeniden yapılması planlanan valilik seçimlerine aday gösterdi.

Maduro, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, eski Bakan Arreaza'nın, Barinas eyaletinde ocak ayında yeniden yapılacak valilik seçimlerinde iktidar partisinin adayı olduğunu duyurdu.

Venezuela'da 21 Kasım'da bölgesel ve yerel seçimler düzenlenmişti. Maduro'nun iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) başkent Caracas dahil ülkedeki 23 valilikten 20'sinden zaferle çıkmıştı.

Yüksek Adalet Divanı ise Barinas eyaletindeki seçimlerin, muhalefetin adayı Freddy Superlano'nun hakkındaki idari soruşturmalar nedeniyle seçimlerden diskalifiye edilmesi üzerine yeniden yapılmasına karar vermişti.

21 Kasım'daki seçimlerde Barinas Valiliği için yarışan Superlano, Chavez'in kardeşi ve eyalet Valisi Argenis Chavez'e karşı yüzde 1'den az bir puanla galibiyet kazanmıştı.

Argenis Chavez'in yeniden yapılacak seçimlere katılmamaya karar vermesi üzerine, iktidar partisi yeni aday arayışına girmişti.

Hugo Chavez'in de valiliğini yaptığı Barinas eyaleti, 1998'den bu yana iktidar partisinin kalesi olarak görülüyor.

AA / Şeyma Uzundere - Son Dakika Haberleri

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