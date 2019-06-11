Venezuela'da enflasyon yüzde 1 milyonun altına indi
Siyasi ve ekonomik krizin pençesindeki Latin Amerika ülkesi Venezuela'da yıllık enflasyon 2018'in mayıs ayından bu yana ilk kez yüzde 1 milyonun altına düştü
Siyasi ve ekonomik krizin pençesindeki Latin Amerika ülkesi Venezuela'da yıllık enflasyon 2018'in mayıs ayından bu yana ilk kez yüzde 1 milyonun altına düştü.
Muhalefetin kontrol ettiği Venezuela Ulusal Meclisi'nden yapılan açıklamada, tüketici fiyat endeksinin mayısta yüzde 815,194 olduğu, bu rakamın nisanda yüzde 1,3 milyon seviyesinde seyrettiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
ABD'nin Alabama eyaletinde 13 yaşından küçük çocuklara cinsel istismardan hüküm giyenlere kimyasal hadım cezası uygulanacak
Sokak ortasında darp edilen taksici yaşadıklarını anlattı: Kadın ile aramızda herhangi bir sohbet geçmedi