Venezuela'da enflasyon yüzde 1 milyonun altına indi

Siyasi ve ekonomik krizin pençesindeki Latin Amerika ülkesi Venezuela'da yıllık enflasyon 2018'in mayıs ayından bu yana ilk kez yüzde 1 milyonun altına düştü.

Muhalefetin kontrol ettiği Venezuela Ulusal Meclisi'nden yapılan açıklamada, tüketici fiyat endeksinin mayısta yüzde 815,194 olduğu, bu rakamın nisanda yüzde 1,3 milyon seviyesinde seyrettiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle