Venezuela'da ekonomik kriz hamilelikleri de etkiledi

29.08.2019 20:01

Venezuela'da süren ekonomik kriz nedeniyle birçok kişinin doğum kontrol yöntemlerine erişimi de kısıtlandı. Genç hamileliklerin arttığı ülkede birçok kadın çocuk yaşta anne olmaya başladı. Birleşmiş Milletler ülkeye bu yıl 45 bin hormon implantı gönderirken, klinikler bu sayının yetersiz olduğuna ve genç annelerin sayılarının artacağına dikkat çekiyor.