Venezuela'da Eğitimli Nüfus Ülkeyi Terkediyor

Venezuela'da Eğitimli Nüfus Ülkeyi Terkediyor

Latin Amerika ülkesi Venezuela'da yıllardır süregelen ve giderek derin bir toplumsal ve insani krize dönüşen ekonomik-siyasi istikrarsızlık, ülkedeki yüksek öğrenimi de olumsuz etkiliyor.

04.11.2019 09:46

Latin Amerika ülkesi Venezuela'da yıllardır süregelen ve giderek derin bir toplumsal ve insani krize dönüşen ekonomik-siyasi istikrarsızlık, ülkedeki yüksek öğrenimi de olumsuz etkiliyor



VİDEO: Venezuela'da Eğitimli Nüfus Ülkeyi Terkediyor
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