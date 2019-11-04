Venezuela'da Eğitimli Nüfus Ülkeyi Terkediyor
Latin Amerika ülkesi Venezuela'da yıllardır süregelen ve giderek derin bir toplumsal ve insani krize dönüşen ekonomik-siyasi istikrarsızlık, ülkedeki yüksek öğrenimi de olumsuz etkiliyor.
04.11.2019 09:46
Latin Amerika ülkesi Venezuela'da yıllardır süregelen ve giderek derin bir toplumsal ve insani krize dönüşen ekonomik-siyasi istikrarsızlık, ülkedeki yüksek öğrenimi de olumsuz etkiliyor
Kaynak: DailyMotion.com
VİDEO: Venezuela'da Eğitimli Nüfus Ülkeyi Terkediyor