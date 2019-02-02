Venezuela'da Çifte Miting: Maduro ve Guaido Destekçileri Sokaklarda

Venezuela'da bugün hem kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun destekçileri hem de Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun destekçileri iki ayrı miting için sokaklara çıktı.

Guaido'nun mitinginde Maduro istifaya davet edilirken Maduro da destekçilerini, öncülü Hugo Chavez'i anmak için sokaklara çağırdı.

Liderler sokakların yanı sıra sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanıyor.

Maduro destekçileriyle dini simgeler içeren ve "zorluklar karşısında yılmayın" ifadelerinin yer aldığı bir tweet paylaştı.

https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1091690702470332416

Guaido ise "Dünya Venezuela'nın Yanında" etiketiyle paylaştığı mesajında halkı sokağa davet ederek Batı ülkelerinin Venezuela muhalefeti ile dayanışmasına şükranlarını göstermenin zamanının geldiğini söyledi.

https://twitter.com/jguaido/status/1091700015964270594

Venezuela'da ordunun kimi desteklediği kritik öneme sahip. Ordunun üst kademeleri çoğunlukla Bolivarcı devrime sadık kişilerden oluşuyor. Bu kişilerin taraf değiştirme ihtimali düşük görülse de alt seviyelerdeki askerlerin de halkın geri kalanı gibi geçim sıkıntısı çekmekten rahatsız olduğu belirtiliyor.

Bugün Venezuela Hava Kuvvetleri'nin üst düzey bir generali, yayınladığı bir video mesaj ile Guaido'ya desteğini açıkladı. Hava Kuvvetleri Stratejik Plan Daire Başkanı Francisco Yanez, diğer ordu mensuplarını da Guaido'yu desteklemeye davet etti.

Mesajın hangi tarihte ve nerede kaydedildiği ise net değil.

Bu mesaja yanıt veren Hava Kuvvetleri liderliği ise General Yanez'i ihanetle suçladı.

Guadio daha önce ordu mensuplarıyla gizli görüşmeler yürüttüğünü açıklamıştı.

Geçen yıl kapatılan Ulusal Meclis'in başkanı olan Guaido Ocak ayında kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve ABD başta olmak üzere çoğu Batı ülkesinden destek almıştı.

Rusya, Çin, Türkiye, Suriye ve İran gibi ülkeler ise Maduro'yu desteklediklerini açıklamıştı.

Fakat Guadio Çin'i de kendi yanına çekmeye çalışıyor. Bugünkü South China Morning Post gazetesine yazan Guaido, Çin ile "üretken ve iki taraf için de faydalı" bir ilişki kurmak istediğini, "ilk fırsatta diyaloga hazır olduğunu" ifade etti.

Avrupa Birliği ülkelerinin Maduro'ya erken seçim yapması için tanıdığı süre ise yarın akşam dolacak. AB ülkeleri o tarihe kadar seçim yapılmadığı takdirde Guaido'yu devlet başkanı olarak tanıyacaklarını duyurmuştu.