Venezuela'da Brezilya ve Kanadalı Diplomatlar "İstenmeyen Kişi" İlan Edildi

Venezuela'da, Brezilya'nın Caracas Büyükelçisi Ruy Pereira ile Kanada Maslahatgüzarı Craig Kowalik "istenmeyen kişi" ilan edildi.



Kurucu Meclis Başkanı Delcy Rodriguez, Venezuela'nın iç işlerine karıştıkları gerekçesiyle Pereira ile Kowalik'in ülkede "istenmeyen kişi" ilan edildiğini duyurdu.



Brezilya Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Brezilya'nın, Venezuela'nın bu tutumuna aynı şekilde karşılık vereceği belirtildi.



Brezilyalı yetkililer, Venezuela'nın aldığı bu kararın Nicolas Maduro yönetiminin otoriter doğasının bir göstergesi olduğunu söyledi.



Kanadalı yetkililer de kararın Maduro hükümeti üzerindeki baskının azalmasına herhangi bir etkisi olmayacağını kaydetti.



Kanada hükümeti, eylül ayında aralarında Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun da bulunduğu 40 Venezuela vatandaşının tüm mal varlıklarının dondurulduğunu ve Kanadalıların bu kişilerle herhangi bir şekilde ticaret yapmalarının yasaklandığını açıklamıştı.