Venezuela'da barış görüşmeleri yeniden başladı, Maduro anlaşmaya varılacağından emin

Venezuela hükümeti ile muhalefet temsilcileri, barış görüşmeleri için bu hafta Norveç'in arabuluculuğunda Barbados'ta bir araya geldi.

Görüşmeler hakkında "iyimser" olduğunu vurgulayan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Bugün, beş saatlik bir toplantı yaptılar ve öyle görünüyor ki adım adım barışa giden yolun zeminini hazırlıyoruz" diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle