Venezuela'da Ayakkabı Endüstrisi Bitme Noktasına Geldi
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Venezuela'da Ayakkabı Endüstrisi Bitme Noktasına Geldi

01.02.2021 11:45 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:48

Venezuela Ayakkabıcılar Odası (Cavecal) 2020 verilerine göre ekonomik kriz, pandemi ve son yıllarda ithal ayakkabıya sağlanan vergi muafiyetleri ülkedeki ayakkabı endüstrisi kullanım oranının toplam kapasitenin yüzde 8'ine kadar düşmesine neden oldu.

Venezuela Ayakkabıcılar Odası (Cavecal) 2020 verilerine göre ekonomik kriz, pandemi ve son yıllarda ithal ayakkabıya sağlanan vergi muafiyetleri ülkedeki ayakkabı endüstrisi kullanım oranının toplam kapasitenin yüzde 8'ine kadar düşmesine neden oldu

Venezuela'da Ayakkabı Endüstrisi Bitme Noktasına Geldi

Kaynak: DailyMotion.com

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