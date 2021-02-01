Venezuela'da Ayakkabı Endüstrisi Bitme Noktasına Geldi

Venezuela Ayakkabıcılar Odası (Cavecal) 2020 verilerine göre ekonomik kriz, pandemi ve son yıllarda ithal ayakkabıya sağlanan vergi muafiyetleri ülkedeki ayakkabı endüstrisi kullanım oranının toplam kapasitenin yüzde 8'ine kadar düşmesine neden oldu.