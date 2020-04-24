Venezuela'da 23 Nisan coşkusu
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Mustafa Kemal Atatürk, Venezuela, 23 Nisan, Haber

Venezuela'da 23 Nisan coşkusu

Venezuela'da 23 Nisan coşkusu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını, Karakas'ta bulunan Kemal Atatürk Parkında kutlandı Karakas Büyükelçiliği personeli ve Türkiye Maarif Vakfının Karakas'taki temsilcileri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100.

24.04.2020 10:08 | Son Güncelleme: 24.04.2020 10:09
Venezuela'da 23 Nisan coşkusu

Venezuela'da 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını, Karakas'ta bulunan Kemal Atatürk Parkında kutlandı

ANKARA - Karakas Büyükelçiliği personeli ve Türkiye Maarif Vakfının Karakas'taki temsilcileri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100. yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını, Karakas'ta bulunan Kemal Atatürk Parkında kutladılar.

COVID-19 salgını nedeniyle sosyal karantina önlemlerinin devam ettiği Venezuela'da, Karakas Büyükelçiliği personeli, sosyal mesafeye özen göstererek ve maske kullanarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeline çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşımızı söyledi.

Venezuela'da 23 Nisan coşkusu

Kaynak: İHA

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