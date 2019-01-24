Venezuela Büyükelçiliğine Maduro'ya Deste Ziyareti

Amerika Birleşik Devletlerini'nin (ABD), Venezuela'ya karşı darbe girişimine tepki göstermek ve Venezuela halkına destek olmak amacıyla Vatan Partisi heyeti, Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes'e ziyarette bulundu.

Venezuela Büyükelçiliği'nde gerçekleştirilen toplantıda ABD'nin darbe girişimine karşı durmak ve Venezuela halkına destek olmak amacıyla Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Reyes'i, Vatan Partisi Genel Başkan Başdanışmanı Barlas Doğu beraberinde Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, Vatan Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Yusuf Tunçer ziyaret etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın meclis başkanlığı görevi yapan Juan Guaido'yu ülkenin geçici devlet başkanı olarak atadığı konu hakkında sert konuşan Büyükelçi Reyes, "Bu durum Venezuela Anayasası'na ve devlet başkanına karşı yapılan doğrudan bir saldırıdır. Bolivarcı Anayasa'ya göre kimse kendi kendini başkan ilan edemez. Demokratik seçimlerle halkın yüzde 67'sinin oyunu alarak, Mayıs 2018 yılında ikinci kez iktidara gelmiş bir başkanın yerine geçmek söz konusu değildir. Bu tür bir durum başımıza geldi. Eski devlet başkanımız merhum Hugo Chavez vefat ettiğinde o dönemde yüksek seçim kurulu seçim çağrısında bulunana kadar dönemin Cumhurbaşkanı yardımcısı geçici olarak görevi yürütmüştü. Meclis başkanının böyle bir görevi yürütmesi söz konusu değil. Fakat bu şarlatan, kendini devlet başkanı ilan eden şarlatan özellikle Trump'tan aldığı ve onun çevresinde olan kukla devletlerden aldığı destekle kendini başkan ilan etmiştir. Fakat onun bir meşruiyet sorunu vardır. Biz bugünlere acı çekerek, medyatik ve ekonomik savaşlara maruz kalarak geldik. Sosyal çatışma ortamı oluştursun diye dış mihraklarca finanse edilen bazı gruplar, çapulcular var. En basit şekliyle düşünürsek bile dünyanın hiçbir yerinde kimse kendi kendini devlet başkanı ilan edemez. Guaido böyle bir şey yaparsa herhangi bir Venezuelalının da bunu yapması mümkün olur" dedi.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Reyhan, ülkemizde yaşanan 15 Temmuz darbe girişimine vurgu yaparak Venezuela halkı ve Cumhurbaşkanı Nicols Maduro'ya destek verdiklerini açıkladı. Reyhan,"Trump, tweet atarak hükumetleri düşürmeyi planlamaktadır. Daha önce askeri darbelerle yapamadığını bugün masa başında yapmayı hedefliyor. Venezuela halkının bu barbarca tutuma karşı birleştiğini görüyoruz. 15 Temmuz'da ABD, Türkiye'deki piyonlarıyla bizim ülkemizde de darbe teşebbüsünde bulundu. O dönem Venezuela hükumetinin Türkiye'ye verdiği desteği unutmayacağız. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Vatan Partisi Başkanı Doğu Perinçek'te içinde bulunduğumuz dönemde Venezuela'nın yanında olacaktır" ifadelerini kullandı.

Toplantı sonunda Perinçek'in, Venezuela hakkında yazdığı makaleyi hediye eden Vatan Partisi yetkilileri yazının Nicols Maduro'ya iletilmesini özel olarak rica etti. - ANKARA

Kaynak: İHA