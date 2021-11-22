Venezuela Aşılamada Güney Amerika'nın En Gerisinde

Yıllardır ekonomik krizlerle mücadele eden Venezuela'da yaşanan sorunlardan biri de aşılama sürecinin oldukça yavaş ilerlemesi. Çin, Rus ve Küba aşılarının kullanıldığı ülkede dokuz ayda nüfusun yalnızca yüzde 33'ü aşılanabildi

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