Venezuela Aşılamada Güney Amerika'nın En Gerisinde
Yıllardır ekonomik krizlerle mücadele eden Venezuela'da yaşanan sorunlardan biri de aşılama sürecinin oldukça yavaş ilerlemesi. Çin, Rus ve Küba aşılarının kullanıldığı ülkede dokuz ayda nüfusun yalnızca yüzde 33'ü aşılanabildi.
Yıllardır ekonomik krizlerle mücadele eden Venezuela'da yaşanan sorunlardan biri de aşılama sürecinin oldukça yavaş ilerlemesi. Çin, Rus ve Küba aşılarının kullanıldığı ülkede dokuz ayda nüfusun yalnızca yüzde 33'ü aşılanabildi
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