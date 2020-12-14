Venezuela açıklarında göçmenleri taşıyan bot battı: 14 ölü
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Venezuela açıklarında göçmenleri taşıyan bot battı: 14 ölü

14.12.2020 15:49 | Son Güncelleme: 14.12.2020 15:52
Venezuela açıklarında göçmenleri taşıyan bot battı: 14 ölü

Venezuela açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 2'si çocuk 14 kişi hayatını kaybetti.

Venezuela açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 2'si çocuk 14 kişi hayatını kaybetti.

BBC'nin haberine göre, Venezuela'dan Trinidad ve Tobago'ya gitmek için yola çıkan en az 20 kişinin bulunduğu bot battı.

Venezuela sahil güvenlik ekipleri, hafta sonunda, Venezuela kıyılarında batan bottaki 2'si çocuk 14 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Bottaki grubun 6 Aralık'ta kuzeydoğudaki Sucre eyaletine bağlı Güiria'dan yola koyuldukları belirtiliyor.

Uluslararası Göç Örgütüne (IOM) göre, ekonomik ve siyasi krizden kaçmak için son 5 yılda 5,4 milyon kişinin Venezuela'yı terk ettiği tahmin ediliyor.

Venezuelalıların göçü, Latin Amerika ve Karayipler'in yakın tarihindeki en büyük göç dalgası olarak öne çıkıyor.

Geçen yıl da en az 2 tekne Trinidad ve Tobago'ya giderken kaybolmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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