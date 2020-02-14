Venezuela ABD'ye karşı Uluslararası Ceza Mahkemesine başvurdu
Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ülkesine uygulanan ekonomik yaptırımlar ve insanlığa karşı işlenen suçlar nedeniyle sorumlu ABD'li yetkililerin cezalandırılması için Uluslararası Ceza Mahkemesine (ICC) başvurdu.
Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ülkesine uygulanan ekonomik yaptırımlar ve insanlığa karşı işlenen suçlar nedeniyle sorumlu ABD'li yetkililerin cezalandırılması için Uluslararası Ceza Mahkemesine (ICC) başvurdu.
Arreaza, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, ülkesine uygulanan ekonomik yaptırımlar sebebiyle ABD aleyhine bugün Uluslararası Ceza Mahkemesine başvuru yaptıklarını bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle