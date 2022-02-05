Venezuela, ABD'deki petrol şirketinin 6 yöneticisinin hapis cezasını onadı - Haberler
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Venezuela, ABD'deki petrol şirketinin 6 yöneticisinin hapis cezasını onadı

AA, Nuri Aydın - Güncel
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Venezuela, ABD'deki petrol şirketinin 6 yöneticisinin hapis cezasını onadı

Venezuela'da yüksek mahkeme, devlete ait petrol şirketi PDVSA'nın ABD'deki iştiraki Citgo'nun 6 yöneticisine verilen hapis cezasını onadı.

Venezuela'da yüksek mahkeme, devlete ait petrol şirketi PDVSA'nın ABD'deki iştiraki Citgo'nun 6 yöneticisine verilen hapis cezasını onadı.

Mahkeme, Citgo'nun yöneticilerinin yaptığı temyiz başvurusuna ilişkin kararını açıkladı.

2017'de toplantı için ülkeye çağrılmasının ardından yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınan ABD'li 6 yönetici hakkındaki hüküm kesinleşti.

Mahkeme, henüz kararın gerekçesine ilişkin açıklama yapmadı.

Hakkında mahkumiyet kararı onanan kişilerden Tomeu Vadell'in ailesi yaptığı açıklamada," Tomeu'nun insan haklarının ihlal edilmeye devam edilmesinden derin üzüntü duyduk." ifadesini kullandı.

Beşi ABD vatandaşı, biri ABD'de kalıcı oturum iznine sahip 6 yönetici, "yolsuzluk" ve "devleti zarara uğratmak" suçlamalarıyla yargılanmıştı.

Citgo'nun 5 yöneticisine 8 yıl 10 ay, bir yöneticisine ise 13 yıl hapis cezası verilmişti.

ABD yönetimi, 6 ABD'li yetkilinin "haksız şekilde yargılandıkları" gerekçesiyle Venezuelalı bir yargıç ve bir savcıyı yaptırım listesine almıştı.

AA / Nuri Aydın - Güncel

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