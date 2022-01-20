Venezuela, ABD'deki diplomatik misyonların yönetimini muhalefetten devralmak istiyor

Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia, ABD'den Washington Büyükelçiliği ve New York Konsolosluğu idaresinin muhalefet lideri Juan Guaido ile bağlantılı kişilerden alınarak kendilerine verilmesini talep etti.

Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia, ABD'den Washington Büyükelçiliği ve New York Konsolosluğu idaresinin muhalefet lideri Juan Guaido ile bağlantılı kişilerden alınarak kendilerine verilmesini talep etti.

Plasencia, basına yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in hükümet yetkililerine, Washington'daki diplomatik merkez ve New York'taki konsolosluğun Venezuela hükümetine iadesi talimatını vermesini talep ediyoruz." dedi.

Söz konusu diplomatik misyonların tüm Venezuela halkından gasbedilerek işgal edildiği değerlendirmesinde bulunan Plasencia, buraların "meşru Devlet Başkanı Nicolas Maduro" tarafından temsil edilen Venezuela makamlarına iade edilmesi gerektiğini kaydetti.

Plasencia, Blinken'i, Ekim 2020'den bu yana Guaido'ya yakın diplomatların elinde bulunan çok sayıda aracı yakın zamanda iade eden Bolivya hükümetini örnek almaya çağırdı.

Öte yandan, Plasencia, bazı muhalefet liderlerini kültürel varlıklara, büyükelçilik kütüphanesine, sanat eserlerine ve Bolivya'daki diplomatik misyonun resmi konutuna zarar vermekle suçladı.

Venezuela'da 2015'te yapılan parlamento seçimlerinde muhalefet, oyların yüzde 65'inden fazlasını alarak 167 sandalyeli Ulusal Meclis'te 112 sandalyenin sahibi olmuştu.

Muhalefet lideri Guaido, 23 Ocak 2019'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.