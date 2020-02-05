05.02.2020 13:24 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:24

Tarihinin en büyük siyasi ve ekonomik krizlerinden birini yaşayan Venezuela, 2019 yılını yüzde 9 bin 585'lik enflasyon rakamıyla tamamladı.



Venezuela Merkez Bankası (BVC) salı günü yaptığı açıklamada, 2019 yılında tüketici fiyat endeksinin yüzde 9585,5'e ulaştığını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle