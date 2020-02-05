Venezuela 2019 yılını yüzde 9 bin 585'lik enflasyon rakamıyla tamamladı
Tarihinin en büyük siyasi ve ekonomik krizlerinden birini yaşayan Venezuela, 2019 yılını yüzde 9 bin 585'lik enflasyon rakamıyla tamamladı. IMF geçen yıl için yüzde 200 binlik enflasyon tahmininde bulunmuştu
05.02.2020 13:24 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:24
Tarihinin en büyük siyasi ve ekonomik krizlerinden birini yaşayan Venezuela, 2019 yılını yüzde 9 bin 585'lik enflasyon rakamıyla tamamladı.
Venezuela Merkez Bankası (BVC) salı günü yaptığı açıklamada, 2019 yılında tüketici fiyat endeksinin yüzde 9585,5'e ulaştığını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com