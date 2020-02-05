Venezuela 2019 yılını yüzde 9 bin 585'lik enflasyon rakamıyla tamamladı
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Venezuela 2019 yılını yüzde 9 bin 585'lik enflasyon rakamıyla tamamladı

Tarihinin en büyük siyasi ve ekonomik krizlerinden birini yaşayan Venezuela, 2019 yılını yüzde 9 bin 585'lik enflasyon rakamıyla tamamladı. IMF geçen yıl için yüzde 200 binlik enflasyon tahmininde bulunmuştu

05.02.2020 13:24 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:24
Venezuela 2019 yılını yüzde 9 bin 585'lik enflasyon rakamıyla tamamladı

Tarihinin en büyük siyasi ve ekonomik krizlerinden birini yaşayan , 2019 yılını yüzde 9 bin 585'lik enflasyon rakamıyla tamamladı.


Venezuela Merkez Bankası (BVC) salı günü yaptığı açıklamada, 2019 yılında tüketici fiyat endeksinin yüzde 9585,5'e ulaştığını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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