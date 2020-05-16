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Venezia Mega Outlet, ilk haftayı beklentinin üzerinde geçirdi

Kovid-19 tedbirleriyle kapılarını yeniden açan Venezia Mega Outlet, ilk haftayı beklentinin üzerinde geçirirken, 16-20 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma yasağının etkisiyle ziyaretçiler acil ihtiyaçları için açık konseptli "Hijyenik Alışverişin Merkezi" Venezia Mega Outlet'i tercih etti.

Venezia Mega Outlet, ilk haftayı beklentinin üzerinde geçirdi
16.05.2020 09:56 | Son Güncelleme: 16.05.2020 09:56

Kovid-19 tedbirleriyle kapılarını yeniden açan Venezia Mega Outlet, ilk haftayı beklentinin üzerinde geçirirken, 16-20 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma yasağının etkisiyle ziyaretçiler acil ihtiyaçları için açık konseptli "Hijyenik Alışverişin Merkezi" Venezia Mega Outlet'i tercih etti.

Venezia Mega Outlet'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, 11 Mayıs'tan itibaren 12.00 ile 20.00 saatlerinde ziyaretçilerini yeniden ağırlayan AVM'de, ilk hafta içinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 seviyelerinde ziyaretçi oranına ulaştı.

En yoğun ziyaretlerin 13: 00 ile 17: 00 saatleri arasında gerçekleştiği Venezia Mega Outlet'te Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının yayınladığı sağlık tedbirleri en üst seviyede uygulanıyor.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatilini içine alan 16 Mayıs - 20 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Venezia'da ziyaretçi oranı artış gösterdi.

Verilen bilgiye göre, büyük metrekareli mağazaların ağırlıklı olarak tercih edildiği AVM'deki mağazaların ciro oranları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 65 seviyelerinde gerçekleşti.

Venezia Mega Outlet'in açık olduğu ilk hafta boyunca ziyaretçilerin en fazla kadın giyim, çocuk giyim ve gıda ürünlerine talep göstermesi dikkati çekti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, açık AVM konseptine sahip Venezia'nın bu avantajını ileri düzeyde uyguladığı sağlık tedbiri kurallarıyla bütünleştirerek ziyaretçilerine yeni ve güvenli bir outlet anlayışıyla hizmet sunduklarını bildirdi.

Isıgöllü, salgın nedeniyle, insan sağlığını odak noktasına alarak yaptıkları tüm hazırlıkların, ilgili bakanlıkların yayımladığı tüm tedbirleri kapsadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Alışveriş merkezimizin açık, cadde konseptli olması ve temiz hava bizim en büyük avantajımız. Hatta cadde konseptimizle, diğer meşhur alışveriş caddelerine rakip durumdayız. İstiklal caddesinde veya Bağdat caddesinde, ziyarete gelenlerin ateşleri ölçülmüyor. Maske takma zorunluluğu yok. Biz bu konuda en üst seviyede önlemlerimizi almış durumdayız.

Çok daha kontrollü, güvenli ve hijyenik alışveriş imkanımızla, ziyaretçilerimizin gönül rahatlığıyla gelip alışveriş yapmalarını ve ihtiyaçlarını karşılamalarını bekliyoruz. Venezia olarak yeni dönem sloganımız 'Hijyenik Alışverişin Merkezi.' şeklinde. Yeniden faaliyete geçtiğimiz 11 Mayıs'ta yüzde 20 olan ziyaretçi yoğunluğunun haftanın sonuna doğru yüzde 30 seviyelerine çıkmasında önümüzdeki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının da etkisi bulunuyor."

Isıgöllü, AVM'deki mağazaların cirolarının, ziyaretçi yoğunluğuna göre geçen yıla kıyasla yüzde 60 seviyelerinde gerçekleşmesinin, ortalama harcama tutarının, sepet ortalamasının yükselmesini sağladığını aktardı.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, Venezia Mega Outlet'te uygulanan sosyal mesafe kuralları kapsamında, AVM girişlerindeki güvenlik noktalarında ziyaretçiler sosyal mesafe kuralı doğrultusunda içeri alınıyor ve temassız ateş ölçümleri yapılıyor.

Maske kullanımının zorunlu olduğu AVM'nin ortak alanlarında el dezenfektanları bulundurulurken, yürüyen merdiven bantları, asansör butonları, bankamatik tuşları gibi yoğun temas alan bölgeler gün boyu belirli periyotlarda dezenfekte ediliyor.

AVM yönetiminin uyguladığı düzenli dezenfeksiyon çalışmaları, mağazalarda da aynı şekilde gerçekleştiriliyor.

Mağazalardaki kabinler her kullanımdan sonra dezenfekte edilirken, deneme yapılan ürün veya kıyafetler mağaza yönetimleri tarafından ayrı bir alana alınarak dezenfekte edildikten sonra tekrar satışa sunulabiliyor.

En üst düzeyde uygulanan sosyal mesafe ve hijyen kuralları kapsamında AVM içerisindeki tüm tuvaletlerde virüs ve bakterilerde etkili olan son teknoloji ürünler kullanılıyor.

Antibakteriyel sıvı sabun ve sensörlü muslukların kullanıldığı WC'lerin giriş kapıları açık bulunduruluyor ve giriş çıkışlar temassız yapılıyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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