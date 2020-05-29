Venezia'da 1 Haziran'da tüm mağazalar açılıyor 19 salgınıyla mücadele sürecinde en üst düzeyde tedbirlerle 11 Mayıs'ta tekrar faaliyete geçen Venezia Mega Outlet, normalleşme sürecini ilk başlatan AVM'lerden biri oldu.

COVID-19 salgınıyla mücadele sürecinde en üst düzeyde tedbirlerle 11 Mayıs'ta tekrar faaliyete geçen Venezia Mega Outlet, normalleşme sürecini ilk başlatan AVM'lerden biri oldu.

Venezia Mega Outlet, 11 Mayıs'ta tüm sağlık tedbirleriyle ve yeni kurallarla birlikte faaliyete geçerek normalleşme sürecini başlatan ilk AVM'lerden biri oldu. Ekonominin önemli çarklarından biri olan AVM'lerin, böyle bir dönemde tekrar kontrollü olarak faaliyete geçmesi, ekonomik, psikolojik ve sosyolojik olarak toplumun normalleşme sürecine geçebilmesinin de önünü açtı. Sürecin ilk aşaması tamamlanmış oldu. Venezia'da 1 Haziran'da, kalan tüm markalar ve cafe&restoranlar da açılarak normalleşme sürecinde önemli bir adım daha atılacak.

"Açık AVM ve cadde konseptimiz nedeniyle tercih ediliyoruz"

Kontrollü, güvenli ve hijyenik alışveriş için gerekli tüm önlem ve uygulamaları hayata geçirdiklerini vurgulayan Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, "Hijyen ve sağlık kurallarının sadece pandemi döneminde değil, her zaman sıkı bir şekilde uygulanmaya devam edeceği bir dönem bekliyor bizi. Müşterilerin AVM'lerde daha sağlıklı ve güvenli alışverişin tadını çıkarabilmesi, işletmelerin de sürdürülebilir olması için sosyal mesafe ve hijyen kurallarının uygulandığı kontrollü bir sosyal yaşam kültürüne geçiyoruz. AVM olarak yeni dönem sloganımızı "Hijyenik Alışverişin Merkezi" olarak belirledik. Aldığımız sıkı önlemlerin yanı sıra alışveriş merkezimizin açık, cadde konseptli olması ve doğal temiz havası, ziyaretçilerimiz tarafından tercih edilmemizi sağlıyor" dedi.

"Ekonomide çarkların dönmesi için elimizi taşın altına koyuyoruz"

Sosyal yaşam ve ekonominin canlanmasında AVM'lerin önemli bir rolü olduğuna dikkat çeken Isıgöllü; "Sektörde Covid-19 mücadelesiyle ilgili tüm tedbirleri eksiksiz alarak faaliyete geçen ve normalleşme sürecini başlatan AVM'lerden biriyiz. 1 Haziran itibarıyla tüm mağazalarımız hizmete girecek. Gerekli tüm önlemleri hayata geçirerek ekonomi çarklarının dönmeye başlaması için elimizi taşın altına koyduk. Ziyaretçilerimiz, kontrollü, güvenli ve hijyenik alışverişin ve sosyalleşme imkanlarının tadını, temiz hava konforunda yaşayacaklar" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA