Veneuzela duyurdu: Uyuşturucu taşıyan ABD uçağı vuruldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Veneuzela duyurdu: Uyuşturucu taşıyan ABD uçağı vuruldu

Venezuela İçişleri Bakanı Nestor Reverol, ABD'ye kayıtlı uyuşturucu dolu olduğu ileri sürülen bir uçağın güvenlik güçleri tarafından vurularak, düşürüldüğünü açıkladı.

Veneuzela duyurdu: Uyuşturucu taşıyan ABD uçağı vuruldu
16.09.2020 11:09 | Son Güncelleme: 16.09.2020 11:13

Venezuela İçişleri Bakanı Nestor Reverol, ABD'ye kayıtlı uyuşturucu dolu olduğu ileri sürülen bir uçağın güvenlik güçleri tarafından vurularak, düşürüldüğünü açıkladı.

Venezuela ABD'ye kayıtlı olan bir uçağı düşürdüğünü duyurdu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Venezuela İçişleri Bakanı Nestor Reverol, ABD'ye kayıtlı uçağı uyuşturucu dolu olduğu gerekçesiyle düşürüldüğünü ifade etti. Düşürülen uçağa ait enkaz görüntülerini yayınlayan Reverol, büyük miktarda uyuşturucu dolu uçağın Kolombiya'dan Venezuela'nın Zulia eyaletine girdiği sırada vurulduğunu belirtti. Reverol, uçağın Kolombiya'dan yasadışı bir şekilde Venezuela hava sahasına giriş yaparken radar aracılığıyla tespit ettiklerini ifade etti. 

"UÇAK KULLANILMAZ HALE GETİRİLDİ"

Uçağın, Machiques de Perija kenti sınırları içinde gizli bir piste yakın bir yerde düşürdüğünü açıklandı. Bakan Reverol olayla ilgili yaptığı açıklamalarda "Uçağın kullanılmaz hale getirildiği" ifadesini kullandı. Venezuela, Kolombiya'ya coğrafi yakınlığı nedeniyle uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele etmek için bölgeyi sıkı denetim altında tutuyor. 


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mike Pompeo Süleyman Soylu Emmanuel Macron Erol Mütercimler
Magazin Deniz Seki Seda Sayan Nihal Candan Okan Bayülgen
Spor Jose Sosa Arda Turan Adem Büyük Burak Yılmaz Oghenekaro Etebo
Daha Fazla Kız Ateş Kaza Türk Lirası
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Veneuzela duyurdu: Uyuşturucu taşıyan ABD uçağı vuruldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.9.2020 11:38:16. #1.14#
title