Venedikliler ikiye bölünmeye beşinci referandumda da hayır dedi
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Venedikliler ikiye bölünmeye beşinci referandumda da hayır dedi

Anakarada bulunan Mestre ile Venedik ve ona bağlı 11 ada tek bir belediye altında kalmaya devam edecek.

02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10
Venedikliler ikiye bölünmeye beşinci referandumda da hayır dedi

Venedikliler şehrin ikiye bölünmesi için yapılan referanduma düşük katılım göstererek geçersiz olmasını sağladı. Böylece anakarada bulunan Mestre ile Venedik ve ona bağlı 11 ada tek bir belediye altında kalmaya devam edecek.


Akşam saatleri itibariyle 206 bin potansiyel seçmenden sadece yüzde 18,6'sı sandık başına gitti ve referandumun geçerli olması için yerel saatle 23: 00'e kadar gereken yüzde 50'lik sınırın çok gerisinde kaldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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