Venedikliler ikiye bölünmeye beşinci referandumda da hayır dedi

01.12.2019 23:58 | Son Güncelleme: 01.12.2019 23:58

Venedikliler şehrin ikiye bölünmesi için yapılan referanduma düşük katılım göstererek geçersiz olmasını sağladı. Böylece anakarada bulunan Mestre ile Venedik ve ona bağlı 11 ada tek bir belediye altında kalmaya devam edecek.



Akşam saatleri itibariyle 206 bin potansiyel seçmenden sadece yüzde 18,6'sı sandık başına gitti ve referandumun geçerli olması için yerel saatle 23: 00'e kadar gereken yüzde 50'lik sınırın çok gerisinde kaldı. Euronews.com'da Görüntüle