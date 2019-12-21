Venedik'te su seviyesinin artması Noel'i bekleyen esnafı vurdu
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Venedik'te su seviyesinin artması Noel'i bekleyen esnafı vurdu

İtalya’nın adalar ve kanallardan oluşan kenti Venedik’te Noel’e 4 gün kala sular yükseldi. Yaşamın olumsuz etkilendiği Venedik’te meydanlar ve sokaklar boş kalırken, turistler zor anlar yaşadı.

21.12.2019 20:34 | Son Güncelleme: 21.12.2019 20:34
Venedik'te su seviyesinin artması Noel'i bekleyen esnafı vurdu

'nın adalar ve kanallardan oluşan kenti 'te 'e 4 gün kala sular yükseldi. Yaşamın olumsuz etkilendiği Venedik'te meydanlar ve sokaklar boş kalırken, turistler zor anlar yaşadı.


Noel alışverişi için tezgah ve vitrinlerini dolduran esnafın müşterilerini beklediği kameralara yansıdı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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