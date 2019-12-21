Venedik'te su seviyesinin artması Noel'i bekleyen esnafı vurdu
İtalya’nın adalar ve kanallardan oluşan kenti Venedik’te Noel’e 4 gün kala sular yükseldi. Yaşamın olumsuz etkilendiği Venedik’te meydanlar ve sokaklar boş kalırken, turistler zor anlar yaşadı.
21.12.2019 20:34 | Son Güncelleme: 21.12.2019 20:34
İtalya'nın adalar ve kanallardan oluşan kenti Venedik'te Noel'e 4 gün kala sular yükseldi. Yaşamın olumsuz etkilendiği Venedik'te meydanlar ve sokaklar boş kalırken, turistler zor anlar yaşadı.
Noel alışverişi için tezgah ve vitrinlerini dolduran esnafın müşterilerini beklediği kameralara yansıdı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com