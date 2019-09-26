Venedik'te sokakları süpüren göçmene verilen para cezası tepkiler üzerine iptal edildi

26.09.2019 02:29

İtalya'nın Venedik kentinde, sokakları izinsiz süpürdüğü için para cezası alan Njeryalı göçmene verilen ceza, tepkiler üzerine iptal edildi.

Monday adlı 29 yaşındaki işsiz göçmen, para bulmak için dilenmek yerine, kentin dış mahallelerinden Mestre'de sokaklarını süpürmeye karar verdi.

Ancak belediye kendisine 350 Euro para cezası kesti. Protestolar üzerine ceza iptal edilirken, iptalden önce cezanın ödenmesi için interette para toplama kampanyası yapıldı.

Monday, süpürdüğü yerin yakınlarına koyduğu bir pankartta "Sadaka istemeden, dürüst bir şekilde toplumunuza entegre olmak istiyorum. Sokaklarınızı temiz tutacağım ve sadece yaptığım iş için bir katkı istiyorum" yazıyordu.

İnternetteki kampanyayı başlatan Matteo D'Angelo, Facebook paylaşımında, göçmenin "her yağmur yağdığında kanalizasyonu tıkayan yaprakları, sigara izmaritlerini ve biz medeni vatandaşların yere attığı çöpleri süpürdüğünü" söyledi.

Monday'in sokakları süpürmesinin, mahalle sakinlerinden gelen şikayetler üzerine polisin dikkatini çektiği belirtildi.

Ancak para cezası, polisin Monday'i savunan diğer dört sakinin telefon açmasıyla iptal edildiği açıklandı.

Yetkililer, para cezasının yeni ve deneyimsiz polis memurları tarafından kesildiğini savundu.

Göç, son yıllarda binlerce göçmenin gittiği İtalya'da tartışmalı bir konu olmaya devam ediyor.

Geçen hafta İtalya ve Fransa, göçmenleri Avrupa Birliği çapında otomatik bir şekilde dağıtan yeni bir sistem çağrısında bulunmuştu.