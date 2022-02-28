Venedik'te Karnaval Coşkusu Devam Ediyor - Haberler

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Venedik'te Karnaval Coşkusu Devam Ediyor

DailyMotion.com - Güncel
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İtalya'nın en ünlü etkinliklerinden Venedik Karnavalı coşkuyla devam ediyor.

İtalya'nın en ünlü etkinliklerinden Venedik Karnavalı coşkuyla devam ediyor.

Pandeminin başladığı 2020 yılında yarım kalan ve geçen yıl iptal edilen etkinlik bu yıl tam kapasite ile kutlanıyor.

Geçmişi yüzlerce yıl öncesine dayanan Venedik Karnavalı'nda bu yıl da bir dizi gösteri düzenleniyor.

Rengarenk maske ve kostümlerin kullanıldığı karnaval 1 Mart'a kadar devam edecek.

DailyMotion.com - Güncel

Venedik, İtalya, Güncel, Haberler

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