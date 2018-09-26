Venedik'te Akşam 19: 00'dan Sonra Alkol Şişesi Taşıma Yasağı Değerlendiriliyor

İtalya'nın Venedik kenti, şehre gelen turist dalgasını kontrol altına alabilmek için sokaklarda içki şişeleri taşınmasını yasaklamayı değerlendiriyor.

Kentte, akşam 19: 00'dan sonra alışveriş torbalarının içinde olsa bile yanında alkol taşıyanlara para cezası verilmesi öngürüloyr.

Polis, alışveriş yaptıktan sonra evlerine dönen Venediklileri değil, sarhoş turistleri hedef alacaklarını söyledi.

Venedik'in tarihi merkezini her yıl milyonlarca turist ziyaret ediyor, ancak bu bölgede sadece 55 bin kişi sürekli yaşıyor.

İtalyan Ansa Haber Ajansı'na göre gelecek ay kabul edilmesi beklenen tasarı, "meşru bir neden olmaksızın kamusal alanda tüketim için taşınan her türlü alkollü içkiyi" kapsıyor.

Ansa'ya konuşan Venedik Emniyet Müdürü Marco Agostini, süpermarketten alkol satın alıp çıkan hiç kimseyi hedef almayacaklarını, bunun yerine "zaten sarhoşken torbasında üç şişe daha bira bulunanların" durdurulacağını söyledi.

Venedik Belediyesi'nin yerde oturmayı ve yatmayı yasaklayan tartışmalı bir planı, gelecek ay oylanacak.

Plan onaylanırsa turistler izin verilmeyen yüzeylere oturduklarında 50 ila 500 euro ceza alabilecek.

Venedik turistlere koyduğu sıkı kurallarla bilinen bir şehir.



En kalabalık turisik mekanlarda oturmak daha önce yasaklanmıştı. Yetkililer San Marco Meydanı'ndaki merdivenlerde dinlenen turistleri kaldırıyor ve 200 euroya kadar ceza kesebiliyor.

Venedik'e "saygı göstermeyen" turistlere kesilebilen diğer para cezaları şöyle;

Venedik birbirine yüzlerce köprüyle bağlanan 100'den fazla küçük adadan oluşuyor. Bu nedenle dar su kanallarındaki herhangi bir tıkanma büyük bir soruna dönüşebiliyor.

Bu kadar çok kuralın konulmasından kente zarar verdiği gerekçesiyle, bazı Venedik sakinleri de şikayetçi.

Kentin 1951'de 175 bin kişi olan nüfusu, artan kiralar ve birçok evin kiralanması nedeniyle bugün 55 binin altına düştü.