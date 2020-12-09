- Venedik sular altında kaldı

- Venedik sular altında kaldı

VENEDİK - İtalya'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Venedik sular altında kaldı.

İtalya'da yaklaşık bir haftadır etkisini sürdüren yoğun yağış Venedik'in sular altında kalmasına neden oldu. Tarihi şehirde su seviyesi meteorolojik tahminlerin üzerinde çıkarak 138 santimetreye yükseldi. Venedik lagününde kurulan elektromekanik bariyer sistemi (MOSE), dün meteoroloji kurumunun suların 125 santimetre yükseleceği öngörüsü üzerine devreye sokulmadı. Su seviyesinin rüzgarın da etkisiyle tahmin edilenden fazla yükselmesi üzerine şehrin ana meydanı San Marco da dahil olmak üzere önemli bir bölümü sular altında kaldı.

MOSE sistemi, meteorolojinin Cuma gününe kadar yağış ve su seviyesinin perşembe sabahı 140 santimetreye ulaşması beklendiği uyarısı nedeniyle sabah saatlerinde devreye sokuldu.

Yapımına 2003 yılında başlanan ve halen test aşamasında olan MOSE sisteminin, ancak suların 130 santimetreye yükselmesi durumunda devreye girmesi, tarihi kentin bir kez daha sular altında kalması üzerine tartışma konusu oldu. 31 Aralık 2021'de tamamlanarak resmi açılışının yapılması beklenen elektromekanik bariyer sistemi yaklaşık 5,5 milyar Euro'ya mal oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı