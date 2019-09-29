Venedik ikiye bölünüyor: Referandumla belediyelerinin ikiye bölünmesini oylayacaklar

29.09.2019 08:46

İtalya'nın önemli turizm merkezlerinden Venedik'te halk 1 Aralık tarihinde ada kısmının ana karadan ayrılması anlamına gelen belediyenin ikiye bölünmesini oylayacak.



'Biz Buradayız Venedik' isimli sivil toplum kurumu, belediyenin ikiye ayrılması sayesinde Mestre olarak bilinen nüfusu daha yoğun ana kara ile aşırı turist ziyaretine uğrayan adalar kısmının farklı sorunlarına daha iyi çözümler bulabileceğini savunuyor. Bu kurum şehrin adalardan oluşan kısmının ana karaya faşizm döneminde bağlandığını belirtiyor. Euronews.com'da Görüntüle