Venedik'i yine sel vurdu: Sel suları 1 metreyi geçti

İtalya'nın ünlü turistik kentlerinden Venedik'i yine sel vurdu. Yetkililer, sel sularının 1 metreyi geçtiğini açıkladı.

İtalya'nın tarihi kentlerinden Venedik'te sağanak yağış sonucu sel meydana geldi. Venedik yetkilileri, sel sularının 1 metreyi geçtiğini açıkladı. Kent geçen yıl da sular altında kalmıştı. Kent sakinlerinden biri, yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Beklemediğimiz için durum gerçekten kötü" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı