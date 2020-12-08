Venedik'i yine sel vurdu: Sel suları 1 metreyi geçti
08.12.2020 22:43 | Son Güncelleme: 08.12.2020 22:47
İtalya'nın ünlü turistik kentlerinden Venedik'i yine sel vurdu.
İtalya'nın ünlü turistik kentlerinden Venedik'i yine sel vurdu. Yetkililer, sel sularının 1 metreyi geçtiğini açıkladı.
İtalya'nın tarihi kentlerinden Venedik'te sağanak yağış sonucu sel meydana geldi. Venedik yetkilileri, sel sularının 1 metreyi geçtiğini açıkladı. Kent geçen yıl da sular altında kalmıştı. Kent sakinlerinden biri, yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Beklemediğimiz için durum gerçekten kötü" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı