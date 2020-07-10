Venedik'i sular altında kalmaktan koruyacak proje ilk kez test edildi
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Venedik'i sular altında kalmaktan koruyacak proje ilk kez test edildi

İtalya'da kanallarıyla ünlü Venedik kentini sular altında kalmaktan koruyacak "MOSE" Projesi'ndeki elektromekanik bariyerler ilk kez test edildi.

Venedik'i sular altında kalmaktan koruyacak proje ilk kez test edildi
10.07.2020 15:37 | Son Güncelleme: 10.07.2020 16:14

İtalya'da kanallarıyla ünlü Venedik kentini sular altında kalmaktan koruyacak "MOSE" Projesi'ndeki elektromekanik bariyerler ilk kez test edildi.

Temeli 2003'te atılan, İtalyanca adı "Modello di Supporto Elettromeccanico" kısa adı "MOSE" olan elektromekanik bariyer projesinde bugün, kritik bir aşama daha geçildi.

Bilimsel araştırmalarda, her yıl birkaç milimetre suya gömülen ve 100 yıl içinde suların yükselmesiyle büyük bir felakete uğrama riski bulunan Venedik'i, bu ve benzeri afetlerden korumak maksadıyla yapılan MOSE Projesi, bugün ilk kez test edildi.

Başbakan Giuseppe Conte'nin katıldığı törenle, Venedik lagününün Adriyatik Denizi'ne açılan üç ağızda su tabanına yapılan, 78 kapaktan oluşan 4 bariyer seti kaldırıldı ve ilk kez lagün ile deniz bağlantısı kesilmiş oldu.

Bariyerlerin kaldırılma işlemini başlatan Başbakan Conte, "Bugün bir şov için burada değiliz, hükümet olarak çalışmaların nasıl ilerlediğini teyit etmek istiyoruz. Bu proje, tamamlanmalı ki gelecek sonbahar ve kış aylarında bizi koruyacak bir araç olduğundan emin olmalıyız." diye konuştu.

Sonbaharda bariyerler kullanılabilecek

MOSE Projesi'nin İdaresinden Sorumlu Yüksek Komiser Elisabetta Spitz de projenin tamamlanması için önlerinde 18 aylık bir sürenin daha bulunduğunu belirterek, gelecek sonbaharda suların yeniden yükselme ihtimaline karşı bariyerleri kullanabileceklerini ifade etti.

Venedik'in de içinde bulunduğu Veneto Bölgesel Yönetimi'nin Başkanı Luca Zaia, yapımına milyarlarca avro harcanan MOSE'nin çalışmasını umduğunu söyledi.

MOSE'nin maliyeti 5,5 milyar avroyu aştı

Venedik kenti ve lagününü 3 metrelik gelgitlerin yanı sıra 100 yılda 60 santimetre yükselebilecek sulardan korumak için inşa edilen MOSE'nin maliyetinin 5,5 milyar avroyu aştığı belirtiliyor.

Yapımı yıllardır sürdüğü için "bitmeyen proje" olarak anılan MOSE, Kasım 2019'da Venedik'in yaşadığı sel felaketi sırasında yine gündeme gelmişti.

Kasım ayındaki yoğun yağışların ardından su seviyesi 1966'dan bu yana 187 santimetre ile "en yüksek ikinci seviyeye" ulaşmış, yapımı tamamlanmadığı için devreye giremeyen MOSE, kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.

Kaynak: AA

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