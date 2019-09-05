Venedik Film Festivali'nde Latin rüzgarı esti
28 Ağustos'ta kapılarını açan Venedik Film Festivali'nde Latin rüzgarı esti. İtalyan, Fransız ve Portekizli yönetmenlerin filmlerinin gösterildiği güne 8 bölümden oluşan polisiye-mafya dizisi ZeroZeroZero damgasını vurdu. Yapım aksiyon sahneleriyle dikkat çekiyor.
İtalya'da bu sene 76'ıncısı düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali 28 Ağustos'ta yönetmenliğini Japon sinemacı Hirokazu Kore-eda'nın üstlendiği The Truth (Gerçek) adlı filmle kapılarını sinema severlere açtı.
Birçok iddialı yapımın yer aldığı festivalde gösterilen filmler arasında İtalyan yönetmen ve senaristler Stafano Sollima ve Roberto Saviano imzalı 8 bölümden oluşan ZeroZeroZero adlı dizi en çok dikkat çeken yapımlar arasında yer aldı. Euronews.com'da Görüntüle