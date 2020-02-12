12.02.2020 14:42 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:42

Venedik Festivali'nde kadın akrobatın gösterisi büyük beğeni aldı

İtalya (DHA) ? İtalya'nın en önemli festivallerinden biri sayılan Venedik Festivali 8 Şubat'ta başladı. 25 Şubat'a kadar devam edecek olan festivalde bir kadın akrobatın gösterisi büyük beğeni aldı.

Festival nedeniyle Venedik Kenti renkli görüntülere sahne oluyor. Dünyaca ünlü maskeler takılarak ve kıyafetler giyilerek kutlanan Venedik Festivali'nde bir kadın akrobatın onlarca uçan balona bir iple bağlanarak havada yaptığı gösteri beğeni topladı.

11'inci yüzyıldan beri kutlanan festivalde aynı gösteriyi akşam saatlerinde ışıkla aydınlatılmış balonlarla tekrarlandı.

Kaynak: DHA