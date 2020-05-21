Venedik değil Çoruh Nehri
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Venedik değil Çoruh Nehri

Venedik değil Çoruh Nehri Çoruh Nehri artan debisiyle Bayburt'u Venedik'e benzetti Bayburt kent merkezinin ortasından geçen Çoruh Nehri, bugünlerde artan debisi ve yapılan çevre düzenlemeleri sonrasında Avrupa'da milyonlarca turistin ilgi gösterdiği Venedik'e benzetiliyor.

21.05.2020 10:34 | Son Güncelleme: 21.05.2020 10:35

Venedik değil Çoruh Nehri

Çoruh Nehri artan debisiyle Bayburt'u Venedik'e benzetti

BAYBURT - Bayburt kent merkezinin ortasından geçen Çoruh Nehri, bugünlerde artan debisi ve yapılan çevre düzenlemeleri sonrasında Avrupa'da milyonlarca turistin ilgi gösterdiği Venedik'e benzetiliyor.

Baharda kar sularının erimesiyle Çoruh nehrinin debisi arttı. Bayburt'un Mescit Dağları'ndan doğan ve dünyanın en hızlı akan nehirleri arasında yer alan Çoruh, suyuyla can verdiği arazilerde havaların ısınmasıyla yeşeren çiçeklerle rengarenk oldu. Çoruh'un Türkiye'de başladığı yolculuğu Gürcistan'ın Batum şehrinde Karadeniz'e dökülerek sonlanıyor.

Belediye tarafından yapılan çevre düzenlemesi ve bugünlerde artan debisiyle Çoruh, kentin tam ortasından da geçmesi nedeniyle Avrupa'da milyonlarca turistin ilgi gösterdiği Venedik'e benzetilmeye başladı.

Vatandaşlar, "Çoruh nehri Bayburt'umuza değer katıyor. Su seviyesinin yükselmesiyle de Venedik'e benzedi. Biz Çoruh'u seviyoruz" dedi.

Venedik değil Çoruh Nehri

Kaynak: İHA

Manşet

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