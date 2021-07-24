Velo Erciyes Minikler Bisiklet Yarışının 1. etabı tamamlandı
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Velo Erciyes Minikler Bisiklet Yarışının 1. etabı tamamlandı

Velo Erciyes Minikler Bisiklet Yarışının 1. etabı tamamlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Uluslararası Velo Erciyes Minikler Bisiklet Yarışının 1. etabı tamamlandı.

Uluslararası Velo Erciyes Minikler Bisiklet Yarışının 1. etabı tamamlandı.

Kayseri Üniversitesi Develi Seyrani kampüsü önünde birer dakikalık arayla star alan yarışçılar 10 kilometrelik parkurun sonrasında yine Seyrani Kampüsü önünde bitişe ulaştı. 5 ülkeden 8 takımın katıldığı toplam 33 sporcu arasında damalı bayrağa ilk ulaşan takım Kazakistan Milli Takımlarından Remkhe Andrey birinci, Taraskın ikinci, Karabutov İlya üçüncü oldu.

Velo Erciyes minikler bisiklet yarışının 2. Etabı yarın Develi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü önünde start alarak 104 kilometrelik Develi-Tomarza parkuru ile devam edecek. - KAYSERİ

Velo Erciyes Minikler Bisiklet Yarışının 1. etabı tamamlandı
Velo Erciyes Minikler Bisiklet Yarışının 1. etabı tamamlandı
Velo Erciyes Minikler Bisiklet Yarışının 1. etabı tamamlandı
Velo Erciyes Minikler Bisiklet Yarışının 1. etabı tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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