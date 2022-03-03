VELKE SLEMENCE - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Slovakya'ya geliyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

VELKE SLEMENCE - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Slovakya'ya geliyor

AA, Marek Molnár - Güncel
 - Güncelleme:

Slovakya sınırını geçen Ukraynalı siviller Yardım malzemeleri Slovakya vatandaşı Kijak'ın evine sığınmış Ukraynalı aileler Ukraynalı aileden ve çocuklarından detaylar Ukraynalı siviller için kurulmuş çadırlar ve yardım malzemeleri VELKE SLEMENCE - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının...

Slovakya sınırını geçen Ukraynalı siviller

Yardım malzemeleri

Slovakya vatandaşı Kijak'ın evine sığınmış Ukraynalı aileler

Ukraynalı aileden ve çocuklarından detaylar

Ukraynalı siviller için kurulmuş çadırlar ve yardım malzemeleri VELKE SLEMENCE - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından ülkeden ayrıldıktan sonra Slovakya'ya gelen bazı aileler, Slovakyalıların evlerine sığınıyor. Slovakya vatandaşı olan Laszlo Kijak, Ptruska semtindeki evinin kapılarını Ukraynalı bir aileye açtı.

VELKE SLEMENCE - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Slovakya'ya geliyor

VELKE SLEMENCE - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Slovakya'ya geliyor

VELKE SLEMENCE - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Slovakya'ya geliyor

AA / Marek Molnár - Güncel

Slovakya, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title