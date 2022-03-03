VELKE SLEMENCE - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Slovakya'ya geliyor

Slovakya sınırını geçen Ukraynalı siviller

Yardım malzemeleri

Slovakya vatandaşı Kijak'ın evine sığınmış Ukraynalı aileler

Ukraynalı aileden ve çocuklarından detaylar

Ukraynalı siviller için kurulmuş çadırlar ve yardım malzemeleri VELKE SLEMENCE - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından ülkeden ayrıldıktan sonra Slovakya'ya gelen bazı aileler, Slovakyalıların evlerine sığınıyor. Slovakya vatandaşı olan Laszlo Kijak, Ptruska semtindeki evinin kapılarını Ukraynalı bir aileye açtı.