Velinin okul müdürünün kapısını kırması protesto edildi

13.09.2019 13:52

Mersin'de sendikalar, bir okul müdürünün oda kapısının veli tarafından kırılmasını protesto etti.

Olayın yaşandığı Yenişehir ilçesindeki Müfide İlhan İlkokulu önünde bir araya gelen Eğitim Bir-Sen, Türk Eğitim-Sen, Eğitim Sen ve Eğitim-İş üyeleri, okul müdürü Halil Sarı'nın oda kapısının, bir veli tarafından tekmelenerek kırılmasına tepki gösterdi.

Grup adına konuşan Eğitim Bir-Sen Mersin Şube Başkanı Abdullah Çelik, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen K.K'nin ceza almasını istediklerini söyledi.

Eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Çelik, "Eğitim çalışanlarımızın şiddete maruz kalmaları asla kabul edilir bir durum değildir çünkü onlar bütün bir toplumun aklını, duygusunu, umudunu temsil ederler." dedi.

Çelik, bu tür saldırılara karşı sessiz kalmayacaklarını belirterek "Bu saldırganlara karşı toplum olarak da ülke olarak da önlem almak zorundayız. Öğretmenlerimiz, bu şiddet sarmalından kurtarılmalı ve hak ettikleri değer verilmelidir. Şiddeti önleyici tedbirleri de kapsayan Öğretmen Meslek Kanunu ivedilikle çıkarılmalı ve hayata geçirilmeli." diye konuştu.

Sloganlar atan grup, "Öğretmenine değer ver" ve "Şiddete dur de" yazılı dövizler taşıdı.

Basın açıklamasına okul müdürü Halil Sarı ile bazı öğrenciler de katıldı.

Olay

Yenişehir ilçesindeki Müfide İlhan İlkokulunda okuyan çocuğunun sınıfının değiştirilmesi talebinde bulunan ve Sarı'dan olumsuz yanıt alan K.K, daha sonra çocuğunun bahçede oynarken düşmesi üzerine okula çağrılmış ve odasına gittiği okul müdürüyle tartışıp odanın kapısını tekmeleyerek kırmıştı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından K.K hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

Kaynak: AA