Velilerle işbirliği yaptı, sınıfı ahşap araç gereçlerle donattı

SAMSUN'un Canik ilçesinde anasınıfı öğretmeni Tuğba Cebiroğlu, veli işbirliğiyle sınıfındaki tüm eğitim materyallerini ahşap malzemeyle yeniden tasarladı. Cebiroğlu, "Öğrencilerin kendi dünyalarında özgürce öğrenme ortamlarını yaratabilmeyi sağlayacak bir sınıf düzeneğini kurduk" dedi.

Samsun'da, Demirci İlk ve Orta Okulu anasınıfı öğretmeni Tuğba Cebiroğlu, sınıfındaki eğitim materyallerini sadece ahşap kullanarak yeniden tasarlamayı planladı. Cebiroğlu, geliştirdiği bu projeyi velileri ile paylaştı. Olumlu dönüş yapan velilerin de desteğiyle Cebiroğlu, sınıftaki tüm okul gereçlerini sadece ahşap kullanarak yeniden tasarladı.

MONTESSORİ FELSEFESİYLE DAHA ÖZGÜR BİREYLER

Sınıfı ile ilgili bir değişlik yapmak istediğini ve araştırmalar içerisine girdiğini dile getiren Tuğba Cebiroğlu, "Araştırma yaptıkça kendi eğitim sistemimizin de aslında çok benzeri olan Montessori felsefesi ile tanıştım. Bu felsefede önemli olan çocuğa saygıydı. Çocuklara saygıyı esas alan bir felsefeydi. Öğrencilerin kendi dünyalarında özgürce öğrenme ortamlarını yaratabilmeyi sağlayacak bir sınıf düzeneğini kurduk. Ben inandım ki bu yolda gidersek kendi kendine başarabilen, kendini gerçekleştirebilen ve sorumluluk alabilen bireyler meydana getirebileceğimizi düşünerek yola çıktık" dedi. Projeyi paylaştığında velilerinden de çok olumlu yanıtlar aldığını anlatan Cebiroğlu, "Velilerime 10 kurluk bir eğitim sundum. Bu eğitimlerde uygulamaya başladığımız felsefe yaklaşımın nasıl olacağını, evde ne gibi uygulamalar gerçekleşeceğini anlattım. Kurun sonucunda sınıfın fiziksel yapısını yeniden tasarlak. Ortaya da çok güzel bir manzara çıktı. Çocukların özgürce aktivitelerini gerçekleştirebileceği, rahatça oyun oynayabileceği bilim alanımız, sanat alanımız, kitap alanımız, çiçek tasarım atölyemiz ve mutfağımız ortaya çıktı. Çocuklarımız artık daha mutlu, çok güzel zaman geçiriyorlar" dedi.

Öğrenci velisi Abdullah Güngör de "Sınıfta gördüğünüz bütün malzemeleri velilerle birlikte tasarladık. Daha önceden sınıfımızda sıradan masa ve sandalyeler vardı, ama şimdi bakıyorum benim çocuğum daha bir farklı boyutta okula gidiyor. Sınıfımızda yaptığımız her şey bizim el emeğimiz. Sadece ahşap malzeme kullandık. Hepsini öğretmenimizle beraber öğrencilerimiz için yaptık" diye konuştu.

Kaynak: DHA

- Samsun