Velilerin adına kredi çeken eğitim kurumu müdürüne adliyede protesto (2)
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Velilerin adına kredi çeken eğitim kurumu müdürüne adliyede protesto (2)

TUTUKLANDIZonguldak'ın Ereğli ilçesinde, velilerin adına bankadan kredi çektiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen özel eğitim kursu müdürü Gülşah Ö., savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

06.03.2020 19:41 | Son Güncelleme: 06.03.2020 19:41
Velilerin adına kredi çeken eğitim kurumu müdürüne adliyede protesto (2)

TUTUKLANDI

'ın Ereğli ilçesinde, velilerin adına bankadan kredi çektiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen özel eğitim kursu müdürü Gülşah Ö., savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Gülşah Ö., nöbetçi mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.


Kaynak: DHA

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