03.10.2019 01:23

Velileri kızdıran kapak için tasarımcıdan açıklama: "Türkçe'ye hakaret asla söz konusu değildir. Tasarım dili olarak belirlenmiş bir kurala göre hazırlanmıştır"

Türkçe dersine ait bir soru bankası kitabının kapağındaki heceleme yanlışı, Gaziantep'te veli ve öğrencileri kızdırdı

GAZİANTEP - Türkçe dersine ait bir soru bankası kitabının kapağındaki heceleme yanlışı, Gaziantep'te veli ve öğrencileri kızdırdı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Mustafa Gelebek, İslahiye Cumhuriyet Orta Okulu 5. sınıf öğrencisi Sefa için kaynak kitap almak istedi. Bir kırtasiyeye giren Gelebek, kendisine verilen Türkçe kitabındaki kapağı görünce şaşırdı. Kapakta "Türkçe" kelimesinin yanlış bir şekilde hecelere ayrıldığını gören Mustafa Gelebek, "Türkçe bu kadar aşağılanamaz. Türkçe kelimesi bu şekilde bölünemez" dedi.

Kitabın yayından kaldırılmasını isteyen Gelebek, "Çocuğuma kaynak kitap almaya geldiğimde bu kitabı verdiler. Bozuk bir başlık ve yazım şekliyle nasıl basılmasına izin verilir. Böyle bir kapağa nasıl müsaade edilir aklım ermedi. Bir an önce bu kitabın yayında kaldırılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA