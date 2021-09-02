Velilere PCR testi zorunlu mu?

Velilere yönelik aşı ve PCR testine dair detaylar gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. 6 Eylül'de okullar açılıyor. Öğrencileri okula getirip götürecek velilerin aşı durumu ve aşı olmayan velilere PCR testi yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Peki, öğrencilere aşı zorunlu mu? Velilere PCR testi zorunlu mu?

Velilere PCR testi zorunlu mu? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Yüz yüze eğitim için geri sayım başlarken, pandemi dolayısıyla velilerin ve öğrencilerin aklında çeşitli soru işaretleri yer alıyor. Pek çok kişi; okul çalışanları, öğretmenler ve öğrenciler için aşı zorunlu mu, PCR testi zorunlu mu sorusuna yanıt arıyor. Aşı olmayan öğrenciler okula gidebilecek mi? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı! Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

VELİLERE PCR TESTİ ZORUNLU MU?

Uzun bir aranın ardından tüm kademelerde 6 Eylül'den itibaren yüz yüze eğitime geçiliyor. Yüz yüze eğitimle faaliyete geçecek olan okullardaki bulaş riskini önlemek adına çeşitli çalışmalar yapılmakta. Bu çalışmalara ek olarak; iki doz aşı olmamış okul çalışanlarının ve öğretmenlerin haftada iki defa negatif PCR testi bildirmeleri gerekiyor. Ancak öğrenciler için PCR testi ya da aşı karnesi şartı aranmıyor. Veliler için PCR testi zorunluluğuna dair detay açıklanmadı.

LİSE ÖĞRENCİLERİNE AŞI ZORUNLU MU? Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer; öğrencilere yönelik aşı ya da PCR testi zorunluluğu bulunmadığının altını çizdi. Özer, okul çalışanları, öğretmenler, servis şoförleri ve yardım personelleri, idari personel, kantin ve yemekhane çalışanlarının iki doz aşılı değillerse haftada iki kez PCR testi vermeleri gerektiğini belirtti.

ÖĞRENCİLERE AŞI ZORUNLU MU?

Gündemde henüz öğrencilerin aşılanmasına ilişkin bir karar yer almıyor. Ancak 15 yaş üstü gençler için sistemde aşı hakkı tanımlanmış durumda. Ayrıca kronik rahatsızlığı olan 12 yaş üzeri çocuklar da aşı olabilecek.

ZİYARETÇİLERE HES KODU KONTROLÜ YAPILACAK

Veli ve ziyaretçilerin okula giriş çıkışlarında hangi önlemler alınacak?

Salgın döneminde veli ve ziyaretçilerin mümkün olduğu kadar okul bahçesi de dahil olmak üzere okul içerisine girişlerine izin verilmeyecek. Ziyaretçilerin, okul bahçesi dahil, okula girişin gerekli olduğu durumlarda okul bahçesine giriş, bahçenin olmadığı durumlarda da en dış noktadan itibaren maske takmaları sağlanacak. Ziyaretçilerin okula alınması gerektiğinde ise HES kodu kontrolü yapılacak.