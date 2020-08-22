Velilere 'Kapıda kırtasiye' dönemi başlattı
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Velilere 'Kapıda kırtasiye' dönemi başlattı

DÜZCE (İHA) – 21 Eylül itibari ile okullarda yüz yüze eğitimin başlayacak olması nedeni ile kırtasiyecilerde de hareket başladı.

Velilere 'Kapıda kırtasiye' dönemi başlattı
22.08.2020 11:23 | Son Güncelleme: 22.08.2020 11:27

DÜZCE (İHA) – 21 Eylül itibari ile okullarda yüz yüze eğitimin başlayacak olması nedeni ile kırtasiyecilerde de hareket başladı. Salgın nedeni ile sokağa çıkma konusunda tedirgin olan veliler için Düzce'de bir kırtasiyeci 'kapıya servis' uygulaması başlattı.

Korona virüs salgını sonrasında uzun bir aradan sonra okullar yüz yüze eğitim verecek. Yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde vatandaşların da kırtasiye telaşı başladı. Öğrenciler için kırtasiyelerden defter, kalem gibi okul gereçlerini alacak vatandaşlar korona virüs salgını nedeni ile sokağa çıkma konusunda tedirgin olunca, Düzce'de bir kırtasiyeci farklı bir uygulama başlattı. Sokağa çıkmadan ürünleri dezenfekte ederek evlere, işyerlerine yada vatandaşların istedikleri yerlere kadar ulaştıran Kırtasiyeci Osman Durdu, ürünlerinin Türkiye üretimi olduğunu Sağlık Bakanlığı'nın onay verdiği ürünleri sattıklarını belirtti.

Kapıda kırtasiye dönemi başlattı

Osman Durdu, salgın nedeni ile başlattıkları uygulamayı vatandaşların sevdiğini çok sayıda mesaj alarak velilere 'kapıda kırtasiye' dönemi başlattıklarını belirtti. Durdu, "Malum pandemi sürecindeyiz. Pandemi nedeni ile vatandaşlar sokağa çıkma konusunda biraz tedirgin davranıyorlar. Okulların açılmasına az bir süre kaldı. Bizde bir kampanya başlattık. Vatandaşlarımız sokağa çıkmadan bizlerden hizmet alabilsin diye, bizim sosyal medyalarımızdan iletişim numaralarımızdan bize ulaştıklarında yada Whatsapp'tan bize ulaşarak okuldan istediklerini bizden talep ettiklerinde görseli bize gönderdiklerinde biz ürünleri hazırlayıp dezenfekte edilmiş bir şekilde ürünleri müşterinin ayağına evine iş yerine yada istediği her hangi bir yere ulaştırabiliyoruz. Ürünlerin çoğu yerli üretim. Türkiye'de üretilen ürünleri satıyoruz. Sağlık Bakanlığı tarafından onay verilen ürünlerdir. Gönül rahatlığı ve uzun süre kullanılabilecek ürünler satıyoruz" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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