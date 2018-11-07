Velilere Görme Taraması Çağrısı Yapıldı

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü, ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin görme taramasından geçirilmesi için velilere çağrı yaptı.

Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çocukluk çağında sık görülen sağlık sorunlarının erken tanıyla tespit edilmesi ve gerekli tedavilerinin sağlanabilmesi amacıyla çeşitli tarama programları yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda okul çağındaki çocuklarda sık görülen görme kusurlarına yönelik Ulusal Görme Tarama Programı başlatıldığı ifade edilen açıklamada, şunları kaydedildi:

"İlköğretim 1. sınıfa başlayan çocuklar için görme tarama programı başlatılmış olup bu tarama aile hekimlerince görme muayenesi ve görme keskinliği olarak yapılmaktadır. Tarama sonuçlarına göre risk grubunda görülen çocuklar göz hastalıkları uzmanlarına yönlendirilmektedir. Velilerimizi, ilköğretim 1. sınıf çocuklarını görme taraması yaptırmak için aile sağlığı merkezlerimize davet ediyoruz."