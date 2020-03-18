Velilere "EBA" uyarısı Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile ilgili uyarı yapıldı.

Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile ilgili uyarı yapıldı.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler doğrultusunda öğrencilerin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile evde eğitim sürecinden devam etmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda yapılacak çalışmalar sosyal medya üzerinden, resmi web sitesi, kanallardan, okul yönetici ve öğretmenlerce öğrenci ve velilere duyurulacak.

Açıklamada, "Müdürlüğümüze gelen başvurularda velilerimizin telefonla aranarak yardımcı olacakları belirtilip kişisel bilgiler talep ettikleri ve evlere ziyaret planladıkları anlaşılmaktadır. Velilerimizin bakanlığımıza ait resmi duyurular dışında, gelen telefonlara itibar etmemelerini, söz konusu durumla karşılaşması durumunda emniyet birimlerine haber verilmesi rica olunur." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA