Velilere Broşürlü Uyarı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipler, okullarda çocukların güvenliği için anne ve babalara broşür dağıttı.



Polis ekipleri, yeni eğitim ve öğretim yılında okul öncesi, ana sınıfı, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıflara kayıt olan öğrencilerin bir hafta sürecek "okula uyum eğitimi" başlaması dolayısıyla "Anne ve Babalara Tavsiyeler" adı altında hazırlanan broşürlerin dağıtımını yaptı.



Ekipler, okula yeni başlayan öğrenci velilerine çocuklarına mutlaka ev adreslerini, cep telefon numaralarını öğretmeleri tavsiyesinde bulundu.



Veliler, polislerin duyarlı davranışlarından mutlu olduklarını ifade etti.