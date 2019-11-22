Velilere "aile içi şiddet" anlatıldı
Haberler » Güncel » Velilere "aile içi şiddet" anlatıldı - Haber

Velilere "aile içi şiddet" anlatıldı

Fatsa İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından öğrenci velilerine "Aile İçi Şiddet" konulu eğitim semineri düzenlendi.

22.11.2019 14:29 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:34
Velilere

İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından öğrenci velilerine "Aile İçi Şiddet" konulu eğitim semineri düzenlendi.


Fatsa ilçe Halk Kütüphanesinde gerçekleştirilen toplantıda, Fatsa İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Müdürlüğünde görevli Psikolog ve Sosyal Hizmet Uzmanı Samet Yıldız tarafından verilen eğitim seminerinde, eğitimde aile içi iletişimin önemine vurgu yapıldı.


Kırsal kesimdeki şiddeti aile içinde gizleme eğilimi ile kentsel kesimdeki şiddeti kişisel utanç-gurur kırıcı durum olarak görme anlayışının şiddete karşı suskunluğu beslediğini söyledi.


Seminerde aile içi iletişimi engelleyen nedenler, empati kavramının önemi ve aile içi iletişim konularında yapılması gerekenler hakkında bilgilendirme yapıldı. - ORDU

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et