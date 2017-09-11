Velilerden okul tepkisi KARABÜK - Karabük'te,2017-2018 eğitim öğretim yılı öncesi, eğitim gördükleri ortaokuldan liseye taşınmalarına karar verilen 5 ve 6. sınıf öğrencilerinin velileri, basın açıklaması yaparak duruma tepki gösterdi.

Karabük Milli Eğitim Müdürlüğü, Yeşil Mahalle'de bulunan Esentepe Ortaokulu'nda 5 ve 6. sınıfların yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan Ergenekon Mahallesi'ndeki 75. Yıl Anadolu Lisesi'ne taşınmasını kararlaştırdı. Esentepe Ortaokulu önünde toplanan yaklaşık 40 veli, çocuklarının kendilerinden büyük lise öğrencileriyle aynı okulda eğitim görecek olmasına tepki gösterdi.

Okul önüne gelen İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erdal Üngören, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse'nin kendileriyle okulun toplantı salonunda görüşmek istediğini iletti. Buna alkışlarla karşı çıkan veliler, müdürün okul önüne gelerek açıklama yapmasını istedi. Üngören, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse'nin velilerle toplantı yapacağını, toplantı gün ve saatinin mesajla kendilerine iletileceğini belirtti.

Öğrenci velilerinden Emel Dağ, "Çocuklarımız için hem fiziksel hem de ruhsal sıkıntı söz konusu. Hiçbir güvenlikleri yok. Ulaşımı, yemek ve servis olayı yok. Üst geçidimiz bile yok. Gelip giderlerken sıkıntı olacak. Çocuklarımızın kendi okullarında okumasını istiyoruz" dedi.

Veliler, açıklamalarının ardından dağılırken İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Esentepe Ortaokulu'nda ikili eğitimden tam gün eğitime geçilebilmek için böyle bir karar alındığını belirtti.