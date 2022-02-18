Velilerden öğrencilere arabaşı ikramı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Velilerden öğrencilere arabaşı ikramı

AA, Şahin Özmen - Güncel
 - Güncelleme:
Velilerden öğrencilere arabaşı ikramı

Sorgun ilçesinde Yeşilyurt ilkokulu 3- D sınıfı velileri, "Anneler Okulda Projesi" kapsamında öğrenci ve öğretmenlere arabaşı ikramında bulundu.

Sorgun ilçesinde Yeşilyurt ilkokulu 3- D sınıfı velileri, "Anneler Okulda Projesi" kapsamında öğrenci ve öğretmenlere arabaşı ikramında bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, etkinliği düzenleyen annelere teşekkür etti.

Öcal, "Annelerimiz bu soğuk kış günlerinde öğrencileri ve öğretmenlerine evlerinde hazırladıkları Yozgat'ın en meşhur yöresel çorbası olan arabaşı çorbası hazırlayıp okulumuz öğrenci ve öğretmenlerine sunarak içini ısıttılar. Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

AA / Şahin Özmen - Güncel

milli eğitim bakanlığı, Yeşilyurt, Hisarcık, Sorgun, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title