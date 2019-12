Velilerden, maaşları ödenmeyen öğretmenlere destek (2)

06.12.2019 12:11 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:11

'ÖĞRETMENLER DERSE GİRMİYOR'

İzmir'de veliler, çocuklarının okuduğu kolejde görevli olan ve 3 aydır maaş alamayan öğretmenlere desteğini sürdürüyor. İstanbul merkezli kolejin Bornova- Evka 3 şubesindeki basın açıklamasının ardından Mavişehir Bilim Kampüsü şubesindeki öğrencilerin velileri de öğretmenlere destek olmak amacıyla bir araya geldi. Kolej önünde toplanan velilerden Ahmet Kılıç, yaklaşık 10 aydır öğretmenlerine düzenli maaş ödenmediğini ileri sürerek, "Öğretmenlerimiz şu an derslere girmiyorlar; çünkü maaşlarını alamadıkları için huzurlu değiller. Derse girmemeleri, öğrencilerin eğitimini etkiliyor. Biz de bundan şikayetçiyiz. Biz öğretmenlere destek olmak için buradayız. Okul idaresinin buna çözüm bulması gerekir. Bugüne kadar hep 'Birkaç gün daha sabredin' denildi; fakat 'birkaç gün' bitmedi. Bu süre ne zaman bitecek?" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZ SINAVA HAZIRLANIYOR'Oğullarından birinin 5'inci sınıfta diğerinin ise 8'inci sınıfta eğitim gördüğünü belirten Kılıç, "Çocuklarımız sınava hazırlanıyor. Bu yıl LGS'ye girecekler. Türkiye genelinde zor bir sınav. Öğretmenin tekrar motivasyon kazanması zor. Biz elimizden geleni yapmak istiyoruz. Öğretmenlerimize veliler olarak elimizden geleni yapmak istiyoruz. Kolejin, çözümü, basına açıklayarak sağlamasını istiyoruz. Şu an belirsizlik var. Kararsızlık en kötü şeydir. Biz de bilelim, veliler öğrencilerini alıp başka bir okula gidecekse bunu bilelim" diye konuştu. 'PEŞİN ÖDEME YAPAN VELİLER VAR'Funda Tatar ise 2 çocuğunun da bu okulda eğitim aldığını dile getirerek, şunları söyledi: "Çocuklarımdan biri 4'e, biri 7'ye gidiyor. Onlar da farkında olayın. Sürekli soru soruyorlar. Öğretmenlerinin moralinin bozuk olduğunu söylüyor. 'Anne biz ne olacağız' diyorlar. Biz her türlü üstümüze düşeni yaptık. Ödemelerimizi yaptık. Okulun sahibi inşaat sektörüne para aktarmış. Bu bizi ilgilendirmiyor. Biz sene başından itibaren ödemelerimizi yapmaya başlıyoruz. Her veli ortalama 2 bin ile 2 bin 500 lira ödeme yapıyor. Sene başında peşin ödeyenler oluyor. Okuldan çocuğunu alan, hala parasını alamayanlar var. Sadece olay öğretmenlerle bitmiyor. Burada çalışan güvenlik, temizlik muhasebe personeli var. 2 gün önce 6 güvenlikçi istifa ettirildi. Bu yöneticilerin yaptığı zorbalık. Mobbing uygulanıyor. Buna bir çözüm bulunmalı. Herkes çocuklarının iyi eğitim almasını istiyor. Kredi kartıyla çay alan öğretmen var. Oysaki öğretmenlerimiz en kutsal varlık."'EĞİTİME BURADA DEVAM EDİLMELİ'

Öğretmenlerin canla başla çalıştığını anlatan velilerden Meryem Özkocayanak da "Evlerine ekmek götüremiyor ama sabahtan akşama yüzü asılmadan çalışıyorlar. Onlar eğitime katkıda bulunuyor. Daha düne kadar öğretmenlerimiz 'Her şey yolunda' diyordu. Ama sonunda maaşlarını alamadıkları kesinleşti. Biz bu okulun devam etmesini istiyoruz. Biz holding baskısında olmak istemiyoruz. Devlet gerekirse kayyum atayarak bu okulu devam ettirmeli. Eğitim çocukların en temel hakkı. Benim çocuğumu alıp başka bir okula gitmem çözüm değil. Hangi okula gitsek 50 bin lira istiyor. Kontenjanımız yok, diyor. Bu okul çalışmalı. Bizim çocuklarımız burada eğitime devam etmeli" dedi.

Kaynak: DHA