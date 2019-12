Velilerden maaşları ödenmeyen öğretmenlere destek eylemi

06.12.2019 11:31 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:31

İZMİR'de, bir kolejde görev yapan öğretmenlerin 3 aydır maaş alamamasına tepki gösteren 70'e yakın öğrenci velisi, kampüs önünde yaptıkları basın açıklamasının yanı sıra, 'Eğitim ticaret değil, kamu hizmetidir', 'Bu kolejde emek sömürülüyor' dövizleri taşıdı.

İzmir'de 7 şubesi bulunan, İstanbul merkezli bir kolejin Bornova- Evka 3 şubesindeki öğrencilerinin velileri, yaklaşık 3 aydır öğretmen maaşlarının ödenmediğini ileri sürdü. 2015'te açılan şubenin öğretmenleri, maaşlarını alamamalarına rağmen, eğitim vermeye devam ediyor. Velilerin tepkileri üzerine, kolejin genel müdürlüğünden yalnızca, 'okulun satışı gündemde olduğu için bekliyoruz' açıklaması geldi. Bu açıklamadan tatmin olmayan veliler, öğrencilerin verimli eğitim alabilmesi adına öğretmenlerin yanlarında olduklarını belirterek, anaokulu, ilkokul ve ortaokulda yaklaşık 400 öğrencisi bulunan Evka 3 şubesi önünde toplandı. 70'e yakın veli, ellerinde 'Eğitim ticaret değil, kamu hizmetidir', 'Bu kolejde emek sömürülüyor' dövizlerini taşıdı. Velilerden Elif Göksu, grup adına okuduğu basın açıklamasında, şöyle dedi:

"Yeni nesil eğitim, felsefesiyle geleceğin dünyasının ihtiyaç duyacağı bireyleri bugünden yetiştireceğini bizlere vadeden kolej, öğrencilerimizi emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz ile çalışanlarını bir süredir mağdur ediyor. Yaklaşık 3 aydır başka hiçbir geliri olmayan öğretmenlerimizin maaşlarını ödemiyor. Maaş alamamalarına rağmen öğretmenler, yaşadıkları sıkıntıları çocuklarımıza yansıtmamaya çalışarak derslere girmeye devam ediyor. Lakin bütün fedakarlıklarına rağmen maaşlarını ne zaman alacakları ise halen belirsizliğini koruyor. Bu nedenle yanıtlanmasını beklediğimiz soruları bir kez de sizlerin huzurunda tekrar soruyoruz. Aylardır satılacağından bahsedilen okulun satışı, neden yapılmıyor? Satış işleminin gerçekleşmemesi durumunda okul yönetimi, Türkiye'nin birçok kentinde bulunan yaklaşık 83 bin öğrenci ve 10 binden fazla çalışanın mağdur olmaması için hangi tedbirleri aldı? Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu mağduriyetleri görmek adına herhangi bir tedbir ya da önlemi var mı? Hem öğretmenlerimizin, hem ülkenin yarını çocuklarımızın, hem velilerin daha fazla mağduriyet yaşamaması için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşların bir an önce harekete geçmesini bekliyoruz.. Öğretmenlerimizin ve kurum için emek veren çalışanların maaşlarının bir an önce ödenmesini istiyoruz. Bir süredir ülke gündemini meşgul eden okulun artık asli görevi olan eğitime odaklanmasını temenni ediyoruz."'ÇOCUKLARIMIZIN PSİKOLOJİSİ BOZULDU'Kızı 8'inci sınıfta okuyan Murat Ayık, "Kızım sınava girecek bu yıl. Bu yaşananların onu nasıl bir ruh haline getirdiğini herkes tahmin edebiliyordur. Hükümet'ten ricam, özel eğitim kurumlarının bütçelerini bakanlık denetlemeli. Biz paralarımızı peşin ödedik. Bu paralar nereye gitti? Ciddi bir rakam. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi 13 milyar TL, bu okulların toplam geliri tahminimce 6-7 milyar TL. Bu paraların nereye gittiğinin denetlenmesi lazım. Lütfen bu olaya el atılsın. Öğretmen, öğrenci, veli mağdur. Bu okulun sahibinin ticari sıkıntıları, bizim ödediğimiz paralara kadar yansımış durumda" diye konuştu.Kolejin 6'ncı ve 8'inci sınıfında çocukları eğitim gören veli Metin Yılmaz, "Çocuklarımızın psikolojisi bozuldu. Ben çocuklarımı hangi okula götüreceğim? Bu aşamadan sonra öbür okullarda uyum sağlayabilirler mi? Tüm arkadaşlarımız mağdur duruma düşüyor. Devlet kurumlarımızın bu sorunu bir an önce çözmesini talep ediyoruz" dedi. Bir başka veli Bekir Eronat ise şunları söyledi: "Adalet ve eğitim devletin öncelikli konuları. Burada hem adalet çiğneniyor, hem de çocukların eğitim hakkı ellerinden alınıyor. Devlet yeri geldiği zaman arabanın cam filmleri ile ilgili bile açıklama yapıyor. Burada 65 bin öğrenci, veliler ve çalışanlarla birlikte 500 bin mağdur var. Ama herkesin kulakları tıkalı. Buna mutlaka el atılması lazım. Bu şakaya gelecek bir konu değil, eğitimden bahsediyoruz."

Açıklamanın ardından veliler okulun önünden ayrıldı.

Kaynak: DHA