Velilerden Kızılay'a Anlamlı Bağış

SAMSUN (İHA) – Samsun Belediye Ortaokulunda okuyan öğrencilerin velileri, Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay Derneği, Samsun İlkadım Belediye Ortaokulunda düzenlenen etkinliğe katkı vererek, kan araçlarını ve sağlık ekibini okula gönderdi. Okul ile ortak düzenlenen etkinlikte veli toplantısına katılan veliler, toplantının ardından kan bağışında bulundular. Okulda toplam 400 veli kan bağışında bulundu.

Dr. Çağlar Aydın, "Belediye Ortaokulunun kan bağışına dikkat çekmek için düzenlediği etkinlik kapsamında kan alma araçlarımızı ve ekibimizi okula getirdik. Kan bağışı organizasyonunu veli toplantısı gününe denk getirmeleri de bağışçı sayısı anlamında olumlu bir davranış oldu. Velilerden aldığımız kanlar ile Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğümüze bağlı bütün hastanelerin kan bağışını karşılamaya çalışacağız. Veliler kan bağışına çok büyük ilgi gösterdiler. Okul yönetimine de ilgilerinden dolayı teşekkür ederim. Etkinlik kapsamında 400 velimiz kan bağışında bulundular. Kan bağışı sadece gerekli olduğunda değil her zaman ihtiyaçtır. 'Benim kanım çok bulunuyor. O yüzden bağışlamama gerek yok' düşüncesi doğru bir düşünce değildir. Çünkü çok bulunan kana daha çok ihtiyaç oluyor. O yüzden vatandaşların hiçbir kan grubu ayırt etmeden hastaların sağlıklarına kavuşması için kan bağışında bulunması gerekiyor. 18-65 yaş aralığındaki her sağlıklı vatandaşı kan bağışına davet ediyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA